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Жители Екатеринбурга не поддержали ужесточение ограничений

Жесткие меры поддерживает менее четверти горожан
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Большая часть жителей Екатеринбурга считает, что уже введенных мер вполне достаточно

Большая часть жителей Екатеринбурга считает, что уже введенных мер вполне достаточно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга в большинстве своем не поддерживают усиление ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Только 24% жителей уральской столицы выступили на возможное введение дополнительных ограничений. Эти данные получены в ходе опроса, проведенного сервисом поиска работы Superjob среди 1 тысячи респондентов 2 и 3 декабря 2020 года.

Результаты опроса в Екатеринбурге схожи с результатами опроса в Москве, где большая часть горожан также выступили против очередных ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 7 декабря 2020 года

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 7 декабря 2020 года

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Напомним, что сегодня в регионе действует масочный режим. Из-за пандемии в Екатеринбурге отказались от возведения полноценного Ледового городка на площади 1905 года. Здесь поставят искусственную новогоднюю ель и 7 торговых палаток для продажи горячего чая и булочек.