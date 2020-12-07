Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

В Нижнем Тагиле в пятницу на втором этаже пятиэтажного дома на улице Победы, 36 произошел пожар, унесший жизнь супружеской паре. Как пишет TagilCity, возгорание в квартире пенсионеров произошло из-за замкнувшего холодильника.

Пожар произошел когда супруги легли отдыхать, поэтому они не почувствовали запах дыма и не успели вовремя покинуть квартиру. Пожарных вызвала соседка супружеской пары. Пока спасатели ехали, она пыталась достучаться в квартиру пенсионеров и разбудить их, но безуспешно.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра. В результате пожара погибли мужчина 1929 года рождения и женщина 1930 года рождения.