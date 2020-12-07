В Екатеринбурге в пожаре погиб мужчина

Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге накануне вечером пожар унес жизнь одного из жильцов дома на улице Пионеров 12/1. В квартире мужчины загорелась внутренняя отделка и домашнее имущество. По данным МЧС, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

- В 19:28 поступило сообщение о пожаре в квартире расположенной на третьем этаже муниципального пятиэтажного жилого дома. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы 10 человек, из них 7 человек, в том числе один ребенок звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Девять спасателей с помощью трех единиц техники справились с огнем в течение получаса. После гибели мужчины следственный комитет начал доследственную проверку.

- По предварительным данным, признаков криминальной смерти не имеется. Точная причина смерти человека и возникновения возгорания устанавливается в ходе соответствующих экспертных исследований, - рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

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