«Потеря ориентации и мозгов»: в Краснотурьинске вандалы разбили остановку

Фото: группа «Краснотурьинск LIVE | Все новости города» в соцсети «Вконтакте

Жителей Краснотурьинска в Свердловской области возмутила разбитая остановка. На это уральцы пожаловались в социальных сетях. Дело в том, что вандалы полностью выбили стекло у павильона, осколки были разбросаны на тротуаре и даже дороге.

- Опять кто-то вышел с остановки не с той стороны... Явная потеря ориентации и мозгов... Разве трудно быть просто человеком?! - возмущается местная жительница в группе «Краснотурьинск LIVE | Все новости города» в соцсети «Вконтакте.

Другие пользователи интернета заметили, что это происходит не первый раз.