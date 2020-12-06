Уральские волонтеры спасают истощенного лебедя, который не может улететь со своей возлюбленной

Фото: приют для животных инвалидов «Особый питомец» в соцсети «Вконтакте»

В Свердловской области волонтеры спасают лебедя, который не смог улететь со своей семьей. Птицу нашли в городе Ивдель. Женщина по имени Татьяна обратила внимание, что пара лебедей не улетела на Юг вместе с остальными сородичами. Затем на пруду остался один самец и тогда местная жительница забила тревогу, начала искать помощь.

- Новенький лебедь шипун. Взрослый. Назвали Дюша. Критически малый вес. На момент поступления уже не держался на лапах, практически не сопротивлялся, был полностью обессилен, - рассказывают волонтеры приюта для животных инвалидов «Особый питомец» на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Именно к волонтерам обратилась Татьяна. Сейчас Дюше оказывается вся необходимая помощь. Ветеринары хотели провести ему операцию, но пока лебедь слишком слаб.

- Визуально крылья целые. Будем разбираться почему Дюша не смог улететь со своей семьей, - добавили волонтеры.