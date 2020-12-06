Хотел отомстить: уралец получил срок за сожжённый автомобиль своей бывшей возлюбленной

Мужчину приговорили к двум годам условно. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Свердловской области мужчина получил срок за то, что поджег автомобиль своей бывшей возлюбленной. Приговор вынес Североуральский городской суд накануне.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону, 20 апреля наряд ДПС горда Североуральска увидел сильное задымление. Когда полицейские подъехали поближе, обнаружили горящий автомобиль марки Nissan Primera. Машина горела рядом с жилым домом.

- Мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля, был задержан через два часа после инцидента и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель. Версия его причастности к умышленному уничтожению чужого имущества подтвердилась. Злоумышленник пояснил, что на преступление пошел из-за желания отомстить бывшей сожительнице, - сообщают в ГУ МВД по Свредловской области.

На мужчину завели уголовное дело за уничтожение чужого имущества. В итоге суд приговорил виновника к двум годам лишения свободы условно. Также горе-любовник должен выплатить своей бывшей 250 тысяч рублей.