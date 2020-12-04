За сутки в регионе коронавирус подтвердился еще у 390 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области впервые за пандемию за сутки зарегистрировали 16 смертей от коронавируса. Об этом свидельствуют данные оперштаба. Общее число скончавшихся от COVID-19 составляет 1 067 человек.

Также по данным оперштаба на сегодня среди госпитализированных в больницу с COVID-19 состояние 765 пациентов оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы, составляет 1 087, проходящих лечение в муниципальных больницах - 2 512. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что за сутки в регионе коронавирус подтвердился еще у 390 человек. Из них 160 - жители Екатеринбурга.