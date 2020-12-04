Уральские студенты заявили губернатору, что дистант может вызвать психологические проблемы

Первокурсники пожаловались главе региона, что не видели ни разу своего вуза из-за того что год сидят на дистанте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области студенты обратились в губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой отменить дистант для ВУЗов, так как он может вызывать «психологические проблемы у молодежи».

- Первокурсники не видели ни разу своего вуза, год сидят на дистанционном обучении, - пишут студенты в Instagram главы региона. Пожалуйста, примете меры, хотим учиться очно хотя бы в смешанном режиме.

Евгений Куйвашев в своем ответе отметил, что единого мнения у студентов по поводу формы обучения нет. Он напомнил, что колледжам и техникумам рекомендовано перейти на дистанционный формат обучения, а вузы, которые находятся в федеральном подчинении, следуют рекомендациям Минобрнауки РФ.

- Образовательные организации обладают автономией в данном вопросе, имея право самостоятельно принимать окончательное решение. Цель у всех - защитить людей от инфекции. Поэтому исключения делаются только для практических заданий, которые удаленно провести невозможно, - написал Евгений Куйвашев.

Напомним, перейти вузам на дистанционный формат губернатор Евгений Куйвашев рекомендовал в конце октября. Что касается колледжей и техникумов, то, по словам губернатора, им также рекомендовано организовать дистант.