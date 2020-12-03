Официально: в Екатеринбурге есть случаи повторного заражения COVID-19

Жители Екатеринбурга соблюдают масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге фиксировались случаи повторного заражения коронавирусом. Поэтому тем, кто перенес заболевание, необходимо соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщили в городском Роспотребнадзоре.

- Случаи повторного заболевания есть, - сообщила руководитель Центрального отдела Управления Роспортебнадзора по Свердловской области Елена Потапкина.

По ее словам, что в ТЦ, общественном транспорте Екатеринбурга и в местах скопления людей выявляют все меньше случаев нарушения масочного режима. Это говорит о том, что жители города приняли правила защиты от COVID-19.