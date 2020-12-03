Фото: УГИБДД по Свердловской области

В свердловской госавтоинпекции предупредили водителей об ограничениях на 234 километре трассы Екатеринбург - Тюмень. На участке дороги идет капитальный ремонт моста через реку Балаир.

На трассе ввели ограничение максимальной скорости движения до 30 километров в час. Кроме того водителям придется временно объезжать закрытый участок, перестраиваясь на другую проезжую часть.

- Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать правила дорожного движения, заранее снижать скорость при подъезде к участку, где ведется ремонт, не допускать опасных маневров. Водителям транспортных средств следует быть предельно внимательными при движении по данному участку в темное время суток, при выпадении осадков, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Закончить капитальный ремонт моста планируют до 1 марта 2021 года.