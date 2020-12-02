Массовая вакцинация от коронавируса в Свердловской области начнется в январе

В регион поступит два вида вакцины от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовая вакцинация в Свердловской области начнется в январе 2021 года. Об этом на брифинге сказал заместитель губернатора Павел Креков. В регион поступит два вида вакцины. Первым поступит препарат «Спутник-5».

- Вакцина «Спутник-5» будет бесплатной. Мы определили пока самые крупные города области, где будет проходить вакцинация, это связано с тем, что для этого препарата нужен особый холодовый режим, который сложно обеспечить в отдаленных районах, - рассказал Павел Креков.

Второй в регион поступит вакцина «Вектора». По словам замгубернатора, она уже может храниться в обычном холодильнике, что делает более простой ее доставку в регион, и она будет доступна и на отдаленных территориях.

Основную часть желающих планируются привить за три месяца. Напомним, что минздрав опубликовал список больниц, в которые поступит вакцина. Прививки будут ставить в 18 медучреждениях региона. В первую очередь прививать будут медиков, педагогов и сотрудников правоохранительных органов.