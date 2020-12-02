Суд назначил Светлане наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхотурье женщину признали виновной в убийстве сожителя. По версии следствия, в сентябре 2020 года между Светланой Кулеминой и ее возлюбленным после совместного распития алкоголя произошел конфликт. В какой-то момент женщина решила отомстить своему мужчине за оскорбления и схватилась за нож.

- Кулемина схватила в руки нож и нанесла потерпевшему не менее 3 ударов в грудную клетку и в область живота, а также не менее 2 ударов в область правой кисти и удар в область левой ноги сзади, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина скончался от полученных ран. Учитывая то, что ранее Светлана уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, при чем также – с помощью ножа, суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.