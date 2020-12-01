В Красноуральске восстановили поврежденный газопровод

Фото: Главное управление МЧС России по Свердловской области

К 18:00 1 декабря специалисты газовой службы восстановили работу газопровода, поврежденного накануне из-за аварии. Поэтапно запускаются системы газоснабжения.

- Восстановлено 300 метров газопровода. В первую очередь газ будет подан в котельную, после газоснабжение обеспечат в частных и многоквартирных жилых домах, - сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Напомним, авария на газопроводе в Красноуральске произошла вечером 30 ноября. Водитель грузовика не заметил поднявшийся кузов и при столкновении с трубой газопровода разорвал ее на две части. Восстанавливали газопровод более 60 человек и 14 единиц специальной техники.