Блогер-миллионник из Екатеринбурга Сергей Штепс стал наставником проекта "ТопБЛОГ"

Сергей Штепс

Несколько лет назад Сергей придумал персонажа Ларису, за меткими фразочками и ярким образом которой следит 3 млн. человек в TikTok и Instagram. В начале 2021 года запускается новый бесплатный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – «ТопБЛОГ». Он создан для всех, кто хочет развиваться в соцсетях.

На канал Сергея Штепса подписаны 1,6 млн человек. Прежде чем стать популярным, Сергей долго работал над поисками своего персонажа, и в итоге появилась яркая Лариса #яжемать. Она "шокает", все время носит яркий макияж и находит бойкий ответ на любой вопрос от своих семерых детей. В проекте “ТопБЛОГ” Сергей Штепс будет курировать курс по юмору. Он расскажет о том, как развить свой блог, чего ждут подписчики от блогера и что нужно делать, чтобы стать лучшим в своей нише.

Чтобы стать успешным комиком-блогером, как минимум нужно уметь внятно доносить свои мысли до подписчиков и быть уверенным перед камерой. Плюс, владеть азами технических навыков и быть в курсе трендов. Юмор должен быть либо очень крутым, либо жизненным, либо актуальным. Актерские навыки, на мой взгляд, тоже очень нужны, - объясняет Сергей Штепс.

Помимо юмора в проекте будут работать направления: "Мода и красота", "Музыка", "Семья и дети", "Лайфстайл и путешествие". Принять участие, прокачать свои навыки Instagram, TikTok, Вконтакте или Яндекс Дзен и получить информацию из первых уст от самых успешных блогеров страны можно абсолютно бесплатно, пройдя регистрацию по ссылке до 31 декабря. Старт проекта намечен на начало 2021 года.

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