Екатерина работала в областном перинатальном центре. Фото: СОЦСЕТИ

В Екатеринбурге скончалась 34-летняя врач-педиатр Екатерина Куреннова. Как рассказали «КП» друзья девушки, в последнее время она болела и лечилась в домашних условиях. Многие подозревали, что у Екатерины коронавирус, однако при жизни у нее не было положительного теста на COVID-19.

- Катя лежала дома с пневмонией. Вроде бы у нее даже положительная динамика была. Как так получилось - никто не знает, - рассказала «Комсомолке» знакомая Екатерины.

Напомним, 30 ноября в больницах Екатеринбурга от коронавируса скончался врач из Красноуфимска Дмитрий Новоселов.