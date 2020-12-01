В Свердловской области среди жителей младше 18 лет стали чаще выявлять COVID-19

За неделю количество заболевших в возрасте младше 18 лет выросло на 6,8% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по сравнению с прошлой неделей стали чаще выявлять COVID-19 среди жителей младше 18 лет. Согласно опубликованным данным регионального оперштаба, количество заболевших в этой возрастной категории вырос на 6,8%. Небольшой рост также регистрируется в возрастных группах «50 – 64 года» и «65+».

При этом снизилось число новых случаев среди свердловчан в возрасте от 30 до 49 лет - их стало меньше на 7,7%.

Также, согласно опубликованной структуре, зафиксировано снижение числа новых случаев среди уральцев в возрасте от 18 до 29 лет - на 2,6%.

Фото: оперштаб

Напомним, что за прошедшие сутки зарегистрировано еще 367 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии диагноз новая коронавирусная инфекция в регионе подтвержден у 46 693 человек.