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Екатеринбургский фонд «Город без наркотиков» объявил о «перезагрузке». Представители организации заявили, что фонд станет медиа-площадкой, которая будет обрабатывать и транслировать информацию в понятном для молодежи формате. При этом вся прежняя работа организации сохранится.

- Приоритет мы сейчас оставляем за профилактикой, за лекциями для детей и родителей, тестированием несовершеннолетних на наркотики. То есть сейчас мы больше работаем над предотвращением интереса к наркотикам. Реабилитация и оперативная работа остается, - рассказал президент фонда Тимофей Жуков.

По его словам фонд давно уже вышел за рамки борьбы с наркотиками и остается той площадкой, на которой появляется много добрых и нужных проектов. Отметим, что организация работает уже больше 20 лет.