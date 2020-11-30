В Свердловской области в день борьбы со СПИДом откроют пункты экспресс-тестирования на ВИЧ

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В Свердловской области 1 декабря, в день борьбы со СПИДом, откроют пункты экспресс-тестирования на ВИЧ. Акция пройдет в 34 городах региона. Один из пунктов установят в самом центре Екатеринбурга, в районе станции метро «Площадь 1905 года». Тест-мобиль будет работать с 14 до 20 часов. Там же пройдет флешмоб, организованный волонтерами. Темой Всемирного дня борьбы со СПИДом в этом году станет лозунг «Международная солидарность, общая ответственность».

- Не только 1 декабря, но и во все остальные дни года требуется общая солидарность и ответственность в борьбе с ВИЧ-инфекцией. Каждый человек может внести вклад в борьбу с ВИЧ. Можно пройти тест, поговорить о ВИЧ со своими близкими, не подвергать себя риску инфицирования. Ответственность и активность каждого свердловчанина в борьбе с ВИЧ ценна, - рассказала главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.

К быстрому тестированию на ВИЧ присоединились и предприятия Свердловской области. С 27 декабря пройдет неделя тестирования на рабочих местах. Специалисты Центра СПИДа и его филиалов посетят предприятия, где предложат сотрудникам пройти добровольное тестирование.

Также завтра в режиме онлайн будет проведен круглый стол для студентов «Участие молодежи в борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции в Свердловской области – Остановим ВИЧ Вместе». В нем примут участие более тысячи студентов вузов Свердловской области, специалисты в области ВИЧ-инфекции и волонтеры-медики.