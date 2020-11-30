Свердловскому губернатору предложили создать институт «экологического омбудсмена»

Проблемы с экологией на Урале хватает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву предложили создать институт уполномоченного по защите прав на экологически безопасную среду, который сможет работать на общественных началах или в рамках региональных структур.

Как пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Свердловское отделение Российского экологического движения, это институт сможет осуществлять взаимодействие власти, бизнеса и гражданского общества.

«Экологический омбудсмен», по мнению специалистов, поможет комплексно решать вопросы, связанные с экологией и защитой окружающей среды.