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Свердловскому губернатору предложили создать институт «экологического омбудсмена»

Эта структура поможет объединить власть, бизнес и общество
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Проблемы с экологией на Урале хватает

Проблемы с экологией на Урале хватает

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву предложили создать институт уполномоченного по защите прав на экологически безопасную среду, который сможет работать на общественных началах или в рамках региональных структур.

Как пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Свердловское отделение Российского экологического движения, это институт сможет осуществлять взаимодействие власти, бизнеса и гражданского общества.

«Экологический омбудсмен», по мнению специалистов, поможет комплексно решать вопросы, связанные с экологией и защитой окружающей среды.