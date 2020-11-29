В Екатеринбурге выросло количество аварий с участием нетрезвых водителей

В 18 авариях нарушители отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге зафиксировали рост аварий с участием нетрезвых водителей. Об этом сообщили в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу. С начала года в городе произошло 73 таких ДТП, в которых погибли 10 человек, еще 122 получили травмы. При этом в 18 авариях нарушители отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Также там отметили, что по статистике, самыми распространенными нарушениями ПДД являются несоблюдение очередности проезда перекрестка, выезд на встречную полосу и движение на запрещающий сигнал светофора.

- Из-за несоблюдения очередности зарегистрировано 226 аварий, в которых погибли 6 человек и более 300 получили травмы. Из-за выезда на полосу встречного движения в 44 ДТП погибли 5 и ранены 91 человек, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции напоминают, что водитель, превышающий установленный предел скорости и игнорирующий дорожные знаки, должен осознавать всю опасность, которую подобным поведением он несет окружающим. Автомобиль является источником повышенной опасности, поэтому относиться к его управлению нужно крайне внимательно и ответственно.

- Правил, способных предусмотреть все ситуации, в которые вы можете попасть на дороге, не существует, кроме одного - быть предельно осторожными. Помните, что от вашего поведения на улице и дороге зависят Ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения, - обратились в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.