В Екатеринбурге библиотека проведет мастер-класс для слабовидящих детей

Фото: пресс-служба мэрии

Екатеринбургская библиотека 3 декабря, в Международный день инвалидов поддержит Всероссийский фестиваль «Эстафета доброты», организованный Санкт-Петербургской государственной библиотекой для слепых и слабовидящих. На странице «Малой Герценке» в соцсети «ВКонтакте» в этот день в 14:00 будет опубликован видео-мастер-класс «Цветик-семицветик».

- Ребята узнают, что такое алебастр и как с ним работать, как в процессе работы меняет своё состояние материал, как с закрытыми глазами можно отличить лепестки, подумать каким «на ощупь» может быть цвет. В результате самостоятельно или с помощью взрослых дети сделают цветок из алебастра и крупы, - рассказали в библиотеке.

Мастер-класс проведет заведующая Малой Герценкой Татьяна Серых — педагог с опытом работы в коррекционной школе для детей с полной и частичной потерей зрения, ведущая арт-терапевтического курса для детей с ограниченными возможностями.

Также в 15:00 на странице библиотеки появится ролик со сценкой из спектакля «Цветик-семицветик». Картонные куклы и декорации, сценарий, постановку, съемки и монтаж выполнили сотрудники Малой Герценки.