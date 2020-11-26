Шел по обочине: на уральской трассе автобус задавил пешехода

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Вечером 26 ноября на трассе «Екатеринбург – Шадринск - Курган» водитель автобуса сбил пешехода, который шел по обочине. Мужчина получил тяжелые травмы и умер на месте ДТП.

- Пешеход грубо нарушил правила дорожного движения и двигался в попутном направлении с автобусом, а не навстречу ему, как того требуют правила. Кроме того, на одежде погибшего не было светоотражающих элементов, чтобы водитель мог его заметить, - рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

В автобусе в момент происшествия ехали 19 пассажиров, никто из них не пострадал. На попутном транспорте их отправили до Екатеринбурга.