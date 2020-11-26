Фото: скриншот с видео Инцидент Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле накануне днем мужчина выбросил со второго этажа диван. Предмет мебели упал прямиком на припаркованные под окнами автомобили. Как сообщает группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил», диван был выброшен из дома № 38 по улице Черных. На место происшествия выезжала полиция и бригада скорой помощи.

- В отделе полиции 16 организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, - рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Сейчас мужчина, выкинувший диван, находится на обследовании в больнице. Владельцы автомобилей написали на него заявления в полицию.

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