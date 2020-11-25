В Нижнем Тагиле построят самый дорогой городок в истории города

Темой городка в этом году станут русские сказки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой зимой в Нижнем Тагиле на постройку ледового городка потратят 23,6 миллионов рублей. Для сравнения в Екатеринбурге на оформление площади 1905 года планировалось потратить 24 миллиона. Ежегодно там устанавливали ледовые скульптуры и горки, однако из-за пандемии бюджет сократили до пяти миллионов.

- Согласно технической документации, темой ледового городка станут русские сказки и произведение Пушкина «Сказка о царе Салтане». За установку возьмется местная компания «Уралстрой-НТ» - говорится на сайте госзакупок.

К 25 декабря на Театральной площади города появятся новогодняя иллюминация, елка с гирляндами, ледяные скульптуры и горки.