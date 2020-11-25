На Урал привезли еще 300 тысяч вакцин против гриппа

На сегодняшний день прививку поставили уже два миллиона человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область получила дополнительные 300 тысяч доз вакцин против сезонного гриппа. Прививка будет эффективна как для взрослых, так и для детей. На сегодняшний день привиты два миллиона жителей региона.

- Сейчас на территории Свердловской области нет массовых случаев сезонного гриппа, думаем, это связано с наличием масочного режима. Мы планируем вакцинацию 70 % населения Свердловской области, - рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

Вакцины уже развезли по уральским городам. Так регион обезопасит себя на будущее. Массово сезонный грипп выявляют, как правило, в феврале и марте.