На Урале полицейского обвиняют в пытках заключенных

Полицейский на дежурства превысил должностные полномочия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти будут судить бывшего полицейского, которого обвиняют в том, что он бил электошокером задержанных.По версии следствия досталось двум молодым людям, которых привели в отдел во время очередного дежурства полицейского.

- По версии следствия, сотрудник полиции, находясь в комнате задержанных, без веской причины и предупреждения несколько раз ударил электрошокером первого задержанного, затем привели второго молодого человека, дежурный повторил свои действия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Теперь бывшего полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий. Уголовное дело направили в Сысертский районный суд.