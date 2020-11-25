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На Урале полицейского обвиняют в пытках заключенных

Следствие считает, что задержанных били электрошокером
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Полицейский на дежурства превысил должностные полномочия

Полицейский на дежурства превысил должностные полномочия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти будут судить бывшего полицейского, которого обвиняют в том, что он бил электошокером задержанных.По версии следствия досталось двум молодым людям, которых привели в отдел во время очередного дежурства полицейского.

- По версии следствия, сотрудник полиции, находясь в комнате задержанных, без веской причины и предупреждения несколько раз ударил электрошокером первого задержанного, затем привели второго молодого человека, дежурный повторил свои действия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Теперь бывшего полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий. Уголовное дело направили в Сысертский районный суд.

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