В жилом районе «Изумрудный бор» сдан в эксплуатацию 30-ти этажный дом

Фото: Компания «УГМК-Застройщик»

В Екатеринбурге продолжается застройка жилого района «Изумрудный бор». Сейчас уже возведено четыре дома. Из них два компания «УГМК-Застройщик» ввела в эксплуатацию. Первым был сдан 18-этажный дом. А на днях - 30-этажный дом.

- Мы активно возводим первый квартал «Изумрудного бора». Ещё два дома - 22 и 25 этажей будут сданы в 2021 году, - рассказывает руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. - Общий объем жилого фонда в первом квартале составит 142 500 м2, а вся его площадь – 9 Га (с учетом земельного участка под детский сад). Все новые дома мы возводим по новым правилам, с привлечением проектного финансирования от «Сбербанка России».

"Изумрудный бор" расположен в северной части района Эльмаш в экологической зоне. Фото: Компания «УГМК-Застройщик»

Одновременно с жилыми домами застройщик создает комфортную инфраструктуру. В районе будет построена современная школа на 1 100 мест, где расположится екатеринбургская гимназия «Арт-Этюд», детский сад на 300 мест, поликлиника и фитнесс-центр. На первых этажах домов разместятся магазины и аптеки. Так же для удобства жителей, будет построен 6-ти этажный надземный паркинг на 300 машиномест, на крыше которого будет обустроена спортивная площадка. Рядом с жилым кварталом в скором времени откроется ТРЦ VEER Mall.

"Изумрудный бор" расположен в северной части района Эльмаш в экологической зоне. Рядом с жилыми домами находится лесопарк «Пышминские озерки». В состав войдет 13 кварталов общей площадью 124,9 Га. Из них под жилую застройку отведено 40,7 Га (объем жилищного фонда - порядка 712 тыс. м2). Высокую транспортную доступность района обеспечит скоростная трамвайная линия, которая пройдет по его территории и свяжет между собой Екатеринбург и Верхнюю Пышму уже в 2021 году.