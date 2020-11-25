В Свердловской области нарушителей коронавирусного режима оштрафовали на 35 миллионов

На нарушителей коронавирусного режима составлено 39,8 тысячи протоколов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области нарушителей коронавирусного режима оштрафовали на общую сумму в 35 миллионов рублей. Об этом на заседании оперштаба сообщил заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов. По его словам эти деньги должны будут выплатить свердловчане, протоколы на которых уже рассмотрел суд. Это 23,3 тысячи административных дел.

Также он сообщил, что на сегодняшний день всего составлено 39,8 тысячи протоколов об административных правонарушениях. Проверки соблюдения коронавирусного режима регулярно проходят во всех муниципалитетах Свердловской области.

Их проводят контрольные группы, в составе которых сотрудники министерства общественной безопасности, полиции, Роспотребнадзора, Росгвардии и местных администраций. Представители ведомств проверяют магазины, рестораны, транспорт и другие общественные места. В общей сложности в регионе проведено более 23 тысяч проверок, 3,5 тысячи из которых - в Екатеринбурге.