В Екатеринбурге вандалы сожгли кресты на Лесном кладбище

О произошедшем стало известно 23 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге неизвестные вандалы осквернили могилы на Лесном кладбище. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал один из сотрудников кладбища. По его словам, неизвестные сожгли шесть крестов на могилах.

Смотритель кладбища обнаружил сожженные кресты 23 ноября. Но в какой именно день это сделали вандалы, пока сказать сложно. Видеокамеры в том месте не установлены.

Недавно руководство кладбища написало заявление в полицию.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.