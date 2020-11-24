Пожарные обработали вокзал Нижнего Тагила

Вокзал Нижнего Тагила. Фото: Лев Истомин

Специалисты спасательно-пожарного отряда №9 провели масштабную дезинфекцию помещения железнодорожного вокзала с использованием обеззараживающих средств. Всего было дезинфицировано 3,7 тысячи квадратных метров площади помещения.

В здании вокзала обработали входные группы, залы ожидания, а также кассы и санитарные комнаты. Во всех помещениях, где находятся посетители, установлены диспенсеры с антисептиками для обработки рук. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Посетители вокзала в помещении находятся в защитных масках, на полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.