Под Нижним Тагилом пешеход погиб под колесами ГАЗели

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Вечером, 23 ноября, на северном подъезде к Нижнем Тагилу ГАЗель насмерть сбила пешехода. 46-летний водитель с 10-летним стажем вождения сообщил, что увидел мужчину, который шел посередине дороги в темное время суток без светоотражающих элементов.

Водитель затормозил, однако наезда избежать не удалось. В итоге 69-летний пешеход погиб под колесами автомобиля. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Известно, что в момент ДТП водитель был трезв, в 2020 году он привлекался к административной ответственности один раз.