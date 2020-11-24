Жительница Екатеринбурга за два месяца отдала мошенникам больше 4 миллионов рублей

Женщина переводила злоумышленникам деньги не смотря на то, что в банке ей сказали, что она общается с мошенниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в полицию обратилась 44-летняя местная жительница после того как стала очередной жертвой мошенников. Женщину обманывали целых два месяца. Злоумышленники звонили ей и, представляясь сотрудниками банка, раз за разом настоятельно просили перевести деньги на якобы резервные счета с целью уберечь ее накопления от возможных мошеннических атак.

- Для убедительности лжебанкиры скинули потерпевшей договор кредитной организации с печатью, что на ее имя оформили специальный страховой счет, которым не смогут воспользоваться злоумышленники. Также звонившие убедили женщину продиктовать им данные своей банковской карты. По их словам, это якобы поможет вычислить недобросовестных сотрудников, которые хотят похитить ее деньги, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В какой-то момент женщина засомневалась и обратилась в банк, где ей объяснили, что с ней общаются мошенники. Однако, телефонные аферисты все-таки смогли убедить ее не слушать сотрудников банка, а полностью им довериться. В итоге екатеринбурженка лишились 4 миллионов 282 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции возбудили и расследуют уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и в очередной раз напоминают, что нельзя переводить свои денежные средства на неизвестные счета. При попытке заставить во время телефонного разговора сделать перевод или сообщить пароли от банковской карты необходимо немедленно закончить разговор и сообщить о звонке в банк.