Екатеринбургские студенты заняли второе место на престижном всероссийском конкурсе

Молодежный клуб мышления УИУ РАНХиГС открылся 5 ноября, и студенты сразу стали участниками Марафона мышления 2020. Фото: пресс-служба вуза

Студенты УИУ РАНХиГС заняли второе место в Марафоне мышления 2020. Так называются интеллектуальные командные соревнования по решению практических междисциплинарных задач. Всего в марафоне приняли участие 19 команд со всей страны.

В финал вышли шесть команд: взрослый и студенческий «Клубы мышления» из Екатеринбурга, команды из Ростова-на-Дону, Перми, Санкт-Петербурга и Курска. Этот год был посвящен задачам, связанным с использованием технологий искусственного интеллекта.

- Задача в финале была сложная: она касалась возможностей использования искусственного интеллекта в образовании. При этом при внедрении должны были соблюстись все международно принятые этические нормы. Ребята работали одни. Если домашнее задание они делали с тренером, то в финале они были абсолютно самостоятельными. И очень хорошо себя показали!, - прокомментировал работу команды Уральского института управления – филиала РАНХиГС заместитель начальника управления молодежной политики Андрей Сальцев.

Молодежный клуб мышления УИУ РАНХиГС открылся 5 ноября, и студенты сразу стали участниками Марафона мышления 2020.

В Марафоне приняла участие межвузовская сборная, состоящая из шести человек: четыре студента УИУ РАНХиГС и двое – представители УрФУ. По итогам финала победа досталась «взрослому» екатеринбургскому клубу мышления, а сборная Уральского института управления взяла почетное второе место.

В ее составе были Андрей Полиенко (УИУ РАНХиГС, факультет государственного и муниципального управления, бакалавриат, 3 курс) - Капитан команды; Елизавета Коновалова (УрФУ, Химико-технологический институт, бакалавриат, 3 курс ); Михаил Демаков (УИУ РАНХиГС, факультет права и безопасности, бакалавриат, 3 курс); Алина Карамова (УИУ РАНХиГС, факультет права и безопасности, бакалавриат, 3 курс); Анастасия Барышева (УИУ РАНХиГС, факультет государственного и муниципального управления, бакалавриат, 2 курс); Елена Ладыжникова (УИУ РАНХиГС, факультет государственного и муниципального управления, бакалавриат, 3 курс); Максим Воронин (УИУ РАНХиГС, факультет государственного и муниципального управления, бакалавриат, 3 курс); Сергей Парамонов (УИУ РАНХиГС, факультет права и безопасности, бакалавриат, 3 курс)

Консультант команды: Андрей Сальцев (УИУ РАНХиГС, заместитель начальника отдела молодежной политики и международных связей, член команды Клуба мышления Екатеринбурга).