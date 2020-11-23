Сотрудник ГИБДД два раза за один рабочий день решил не привлекать автомобилистов к административной ответственности и за денежное вознаграждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за взятку оштрафовали бывшего инспектора ДПС. По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый, в один из рабочих дней остановил двух нарушителей ПДД. В обоих случаях он решил не привлекать автомобилистов к административной ответственности и за денежное вознаграждение отпустил их. В первом случае бывший сотрудник полиции получил в качестве взятки от водителя 5 500 рублей, а во втором - 500 рублей.

- Нечистый на руку представитель ГИБДД вскоре после задержания и изобличения был уволен из органов внутренних дел. Информация о его противоправной деятельности поступила на «телефон доверия» ГУ МВД России по Свердловской области, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что сыщики подразделения собственной безопасности достаточно быстро вышли на подозреваемого. По статье «получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей» бывшего сотрудника ГИБДД оштрафовали на 40 тысяч рублей.