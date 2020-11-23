В Кольцово выставили уникальный микрокар, который вывел из кризиса BMW в послевоенное время

Фото: пресс-служба Кольцово

В Кольцово выставили уникальный экспонат - микрокар BMW Isetta 1958 года выпуска. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, в свое время за счет этого автомобиля вышла из кризиса компания BMW, потерявшая возможность делать авиационные двигатели после войны. Микрокары BMW не были первыми на рынке, но именно Isetta прославила этот тип автомобилей.

- В середине прошлого века микрокары с мотоциклетными двигателями были на пике популярности в Европе за счет дешевизны и экономичного расхода топлива, - рассказали в пресс-службе Кольцово. - Эти автомобили приравнивались к мотоциклам и, отчасти заняв их нишу в качестве повседневного средства передвижения, облагались меньшим налогом. До 1962 год было произведено 161 728 BMW Isetta разных версий.

Фото: пресс-служба Кольцово

Как отметили в Кольцово, самое удивительное в конструкции машины - дверь спереди, за которую ее прозвали «холодильником». Вес микрокара всего 360 килограмм. Кроме того автомобиль настолько миниатюрный, что единовременно в нем могут находиться только два человека, включая водителя. Автомобиль мощностью 13 лошадиных сил имеет четырехступенчатую механическую коробку передач, его максимальная скорость достигает 85 километров в час.

Фото: пресс-служба Кольцово

Автомобиль разместили в зоне прилета международных авиалиний аэровокзального комплекса аэропорта. Экспозиция в Кольцово организована совместно с Музеем автомобильной техники УГМК.