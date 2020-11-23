В Екатеринбурге поймали мошенников, которые обманули банки на 21 миллион

Мошенники получили реальные сроки лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 36-летняя женщина и ее 34-летний сообщник за год оформили несколько кредитов на подставных лиц, украв у банков 21 миллион рублей. Возвращать эти деньги они не возвращались.

Злоумышленники через знакомых распространили информацию о том, что крупная строительная компания в Екатеринбурге ищет средства для инвестиций. Женщина, представляясь менеджером компании, просила оформить кредит на свое имя тем, кто заинтересовался предложением, а потом передать деньги строительной фирме. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Женщина говорила клиентам, что долг выплачивать не придется, так как это сделает строительная компания. За помощь клиенты получали 10% от суммы взятого на себя кредита. Остальные деньги брал себе напарник злоумышленницы, представляясь руководителем строительной фирмы.

Для убедительности пара показывала своим клиентам фальшивые документы. Жертвы о схеме мошенничества ничего не знали. О том, что схема незаконная, они стали догадываться, когда по кредитам начались просрочки платежей. После этого заемщики обратились в полицию.

Полиция Екатеринбурга смогла разыскать и задержать подозреваемых. Оказалось, что мужчина уже отбывает срок по схожему преступлению в одной из уральских колоний. По озвученной схеме мошенники получили: мужчина 7лет лишения своды, а его сообщница – 3,6 года. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Приговор вынесен в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.