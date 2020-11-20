В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Ожидается ветер до 20 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики сообщили, что 21 ноября в Свердловской области ожидается порывистый ветер до 20 метров в секунду. МЧС России призывает жителей быть внимательными и осторожными, а также соблюдать рекомендации. Необходимо избегать нахождения рядом с рекламными щитами и деревьями, не парковать машины около них. Также опасность представляют линии электропередач и крыши, которые могут быть сорваны ветром. Если вам необходима помощь, то можно обратиться в пожарно-спасательную службу МЧС по номеру 101, также единый номер вызова экстренных служб – 112.