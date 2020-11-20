Куйвашев объяснил, почему результаты тестов на COVID-19 готовятся долго

В день в лабораториях региона проводят до 30 тысяч тестов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Первоуральска обратился к губернатору Свердловской области и рассказал, что ждет результат теста на коронавирус уже две недели и беспокоится за сохранность и актуальность результата, поэтому попросил пояснить, почему так происходит. Глава региона рассказал, что нагрузка лабораторий сейчас выросла: в сутки проводят до 30 тысяч тестов.

- Время – это ресурс, которого сейчас не хватает больше всего, поэтому сроки ожидания результатов также выросли. Срок готовности тестов составляет не более 48 часов, а ваши опасения о сохранности проб напрасны. Все биоматериалы хранятся в специальных холодильниках, - сообщил Евгений Куйвашев.

Также результаты тестов могут задерживаться из-за повторной проверки сомнительных тестов, однако в Первоуральской ЦРБ точность диагностики составляет 98 процентов.