ЕВРАЗ НТМК освоил производство двутавра для увеличенных нагрузок

Балка40Ш7 ЕВРАЗ НТМК

ЕВРАЗ НТМК приступил к производству нового вида двутавровых балок – 40Ш7. В линейке строительного проката эта балка отличается характеристиками: она более крупная и рассчитана на увеличенные нагрузки. Первый партия в 500 тонн заказана для строительства школы самбо и бокса «Лужники» в Москве.

За счет утолщения элементов новый продукт в несколько раз тяжелее стандартных балок: масса одного метра длины составляет 290 кг, что в разы больше, чем у стандартного двутавра 40Ш1 (89 кг). Это делает его востребованным для строительства несущих конструкций с большой нагрузкой. Для производства, по желанию заказчика, могут быть использованы разные стали: обычной, повышенной, высокой прочности, а также с коррозионной стойкостью.

«Осваивать новые профили для прокатчиков ЕВРАЗ НТМК уже стало стандартной работой, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. - Однако этот профиль потребовал больших усилий и слаженной работы производственников и технологов. Сейчас комбинат производит широкий спектр продуктов, которые можно использовать в строительстве любых зданий во всех климатических зонах, от тропиков до Крайнего Севера».

ЕВРАЗ НТМК – крупнейший в России производитель горячекатаных двутавров, а также единственный в стране производитель строительных балок из сталей высокой прочности. За последние годы на комбинате освоено около десятка новых видов балочной продукции, еще несколько сейчас в разработке. В общей сложности ЕВРАЗ НТМК предлагает на строительном рынке более 300 профилеразмеров двутавров, из которых могут быть произведены конструкции для зданий и сооружений любого назначения.

Стальные конструкции из проката ЕВРАЗа применяются во всех климатических поясах и сейсмических зонах как нашей страны, так и за рубежом. Их применение позволяет сократить расход стали и значительно сэкономить на изготовлении и монтаже стальных элементов. Особенно если заказчик выбирает двутавровые профили с параллельными гранями полок. Двутавр в тридцать раз жестче и в семь раз прочнее балки квадратного профиля аналогичной площади сечения.