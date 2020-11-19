Мэрия Екатеринбурга показала пять дизайнов «умных» остановок

Фото: пресс-служба мэрии

Мэрия Екатеринбурга показала проекты финалистов конкурса на дизайн «умных» остановок. Жюри выбрало пять работ. Уже завтра, 20 ноября станет известно, какой проект признают лучшим.

- За первое место поборются проекты RASK construction, DIMEDIA, Ростелекома, группы компаний «Элефант» и дизайнера Алексея Быкова, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Показываем, как выглядят проекты, один из которых уже скоро будет воплощен в жизнь.

Фото: пресс-служба мэрии

Фото: пресс-служба мэрии

Фото: пресс-служба мэрии

Фото: пресс-служба мэрии

Напомним, что конкурс на создание лучшего дизайна «умных» остановок в городе объявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский. По условиям техзадания авторам необходимо было придерживаться единой стилистики и цветового решения, а также учесть устойчивость остановок к осадкам и ветру и к вандализму.

На «умных» остановках будет установлено табло с информацией о прибытии транспорта, интерактивный экран для работы со справочными системами, сервис вызова экстренных службы и транспортные карты. Кроме того, на остановках должны быть Wi-Fi-роутеры, зарядки с USB-портами, а также камеры видеонаблюдения.