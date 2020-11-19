На трассе Екатеринбург-Тюмень временно перекроют движение

Фото: ФКУ «Уралуправтодор»

На 239 километре трассы Р-351 Екатеринбург-Тюмень сегодня, 19 ноября, временно перекроют движение. Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», автомобили не смогут проехать из-за установки П-образной рамки для табло переменной информации.

Дорожники по просили водителей учесть это обстоятельство и быть внимательными на дороге. Движение будет ограничено в два часа ночи и откроется примерно через 10 минут.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.