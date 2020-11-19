Врачи проходят через специальный шлюз. Фото: Артем КИЛЬКИН

Врачи находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Они рискуют заразиться едва ли не каждый день. Накануне в эфире радио «Комсомольская правда» выступала Елена Чадова, заместитель министра здравоохранения Свердловской области. Она рассказала сколько уральских врачей на данный момент болеют ковидом.

- Эти данные мы отслеживаем. На 1 ноября этого года в области было 35 500 заболевших. Из них 352 человека – это медики,- рассказывает Елена Чадова. – Это небольшие цифры. Почему так происходит? Очень жестко соблюдаются правила и противоэпидемиологический режим. Все врачи проходят через шлюз. Мы обучили медиков правильно надевать защитный костюм: бахилы, перчатки, маски, экраны, очки - это обмундирование позволяет исключить контакт вируса с кожным покровом. Кроме того, увеличена кратность обработки: ультрафиолетовые облучатели, рециркуляторы. Раз в неделю врачи, которые работают с ковидными пациентами, проходят обследования.

Полное интервью с Еленой Чадовой можно прочитать по ссылке. Заместитель министра рассказывает о том, кто и как может получить бесплатные лекарства, когда заболеваемость в регионе пойдет на спад и, что происходит с колл-центрами и горячей линией по коронавирусу.