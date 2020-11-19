Водитель погиб, двое в больнице: в Березовском ВАЗ столкнулся с грузовиком

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Авария на 15 километре автодороги «Екатеринбург - Реж - Алапаевск», произошедшая накануне днем, унесла жизнь водителя ВАЗ-2106. Мужчина за рулем легкового автомобиля, выезжая с обочины, не пропустил «Камаз».

- Необдуманный маневр водителя легкового автомобиля привёл к трагическим последствиям, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106 перед началом движения с правой обочины не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу грузовому автомобилю «Камаз», двигавшемуся в попутном направлении, и допустил с ним столкновение.

Водитель ВАЗ - 30 летний мужчина погиб на месте. Мужчина и женщина 1980 года рождения - пассажиры легковушки с травмами госпитализированы в 23 больницу Екатеринбурга.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы понять в каком состоянии находился водитель - был ли он пьян.

- В подобной ситуации водитель должен убедиться в безопасности своего маневра, отсутствии встречного и попутного транспорта, только после этого продолжать движение, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.