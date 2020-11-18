В Екатеринбурге до конца года закроют Авангардную улицу

Движение будет закрыто до 28 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше до конца этого года закроют улицу Авангардную из-за строительных работ инженерных сетей. Ремонт начнется 7 декабря. Автомобили не смогут попасть на этот участок дороги до 28 декабря.

- Строители призывают водителей отнестись с понимаем к временным неудобствам, а также обращать внимание на все уставленные знаки и указатели. Заранее планируйте ваши маршруты, - рассказали в администрации города.

Во время проведения строительных работ движение транспорта будет направлено по улицам Кировградской, Ильича, Уральских Рабочих и Кузнецова.