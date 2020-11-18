Дополнительный центр для детей с COVID-19 открылся в Екатеринбурге

Центр открылся на базе поликлиники № 13 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На базе детской городской поликлиники № 13 открылся амбулаторный центр помощи для детей с коронавирусом. Если результат теста окажется положительным, детей Октябрьского и Кировского районов будут отправлять для более тщательного обследования.

- Дополнительный амбулаторный центр для детей с COVID-19 поможет избавить поликлиники от очередей. Оказание помощи становится более доступным и быстрым, - рассказал начальник Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Денис Демидов.

Центры помощи детям с новой коронавирусной инфекцией уже организованы в ДГКБ № 11, ДГБ № 8, ДГБ № 15. Здесь дети проходят термометрию, пульсоксиметрию, сдают кровь на анализ. По специальным показаниям можно провести ЭКГ, УЗИ и рентгенограмму. Лечащиеся на дому маленькие пациенты с легкой и бессимптомной формой вируса также попадут на осмотр в этот центр.