На пяти улицах Екатеринбурга запретят парковку автомобилей

Парковаться в этих местах разрешат только автобусам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга прислушалась к обращениям граждан и запретила парковки на нескольких улицах города. Люди просили разгрузить потоки машин и уменьшить пробки, поэтому на пяти участках появятся знаки «Парковка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Изменения коснутся следующих точек города: улица Малышева от моста через Исеть до улицы Горького; Трактористов от улицы Белинского до улицы Чайковского; Сулимова от улицы Менделеева до улицы Советская; Серова от улицы Фрунзе до улицы Щорса; на внутриквартальном проезде от улицы Вонсовского до дома № 21/2 на этой же улице.

- Установку новых дорожных знаков проведут в рамках программы «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения в Екатеринбурге, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Парковаться в этих местах разрешат только автобусам. Дата установки знаков пока уточняется.