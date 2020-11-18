Александр Высокинский поздравил горожан с историческим днем рождения Екатеринбурга

Екатеринбург отмечает исторический день рождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург сегодня отмечает свой исторический день рождения. Столице Урала исполнилось 297 лет. Напомним, что датой рождения города считается день, когда в цехах железоделательного Екатерининского завода осуществили пробный пуск кричных боевых молотов. С праздником горожан поздравил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

- Дорогие жители Екатеринбурга! Поздравляю вас с историческим днём основания города, - передает слова мэра пресс-служба. - Василий Татищев выбрал место для крупнейшего в Европе железоделательного завода, его строительство было завершено под руководством Вильгельма де Геннина. 18 ноября 1723 года в цехах предприятия осуществлён пуск кричных боевых молотов, начало биться индустриальное сердце города, который получил своё название в честь императрицы Екатерины Первой.

Александр Высокинский отметил, что за эти почти три века Екатеринбург превратился из завода-крепости в один из наиболее динамично развивающихся городов России. Сегодня столица Урала расширяет границы международного общения и является признанным лидером среди городов-миллионников страны.

- Очень почётно, что федеральные власти доверяют столице Урала проведение крупных международных мероприятий. Екатеринбург - организатор глобальных мировых событий: чемпионата мира по футболу - 2018, саммита по производству и индустриализации GMIS, ежегодной промышленной выставки «Иннопром», форума 100+ TechnoBuild и многих других, - отметил глава города.

По словам Александра Высокинского, главное богатство города – екатеринбуржцы с их талантами, способностями и возможностями, сердечно очень щедрые, готовые отвечать на вызовы всем миром, объединив все силы в один кулак. Именно в этом всегда заключалась мощь уральской столицы.

- Дорогие друзья! Благодарю за вашу бесценную помощь и вклад в развитие Екатеринбурга, за истинную любовь к родному городу. Пусть в это непростое время, как и 297 лет назад, исторический день рождения Екатеринбурга будет символом нашей взаимовыручки, единства и залогом процветания! Вместе мы обязательно одержим победу в борьбе с опасной инфекцией. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семье, новых трудовых свершений на благо родного города, - обратился мэр к горожанам.