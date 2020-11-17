В Екатеринбурге экс-сотрудницу полиции отправили в колонию за получение взятки

Мужчина платил деньги сотруднице полиции за то, чтобы иметь возможность выезжать за пределы области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге экс-сотрудницу полиции отправили на три года в исправительную колонию за получение взятки. Как рассказали в следственном комитете, в 2018-2019 годах женщина работала инспектором по осуществлению административного надзора и должна была следить, в том числе, за ранее судимым мужчиной, который заплатил ей 100 тысяч за молчание. За деньги, которые он ей передал, мужчина мог выезжать за пределы Свердловской области в рабочие командировки. А сотрудница полиции обещала не предпринимать никаких мер по отношению к «поднадзорнику».

- Денежные средства, передаваемые в качестве взятки, перечислялись гражданином на банковскую карту подсудимой, а также за счёт них оплачивались коммунальные «платёжки», которые предоставляла мужчине получательница взятки, - рассказали в СК по Свердловской области.

Когда мужчина понял, что не может больше платить деньги сотруднице полиции, он посоветовался со знакомым и обратился к сотрудникам управления ФСБ по Свердловской области.

- Оперативная информация о нечистоплотной сотруднице ОП №2 УМВД по Екатеринбургу поступила изначально нашим партнерам из регионального ФСБ, которые провели ряд мероприятий и изобличили её, передав собранную фактуру для принятия решения о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что из системы МВД теперь уже бывшая сотрудница была уволена вскоре после задержания по отрицательным мотивам. Помимо трех лет лишения свободы за получение взятки 43-летняя женщина по решению суда на пять лет лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.