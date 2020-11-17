В реанимацию больницы в Нижнем Тагиле закупили новое оборудование для борьбы с COVID-19

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В реанимацию Демидовской больницы в Нижнем Тагиле закупили новое оборудование для борьбы с COVID-19. На аппараты потратили пять миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. В оборудование вложили деньги предприятия города. Так, МУП «Тагилдорстрой» закупила прикроватные мониторы на сумму около двух миллионов рублей. Их уже устанавливают.

Новые мониторы значительно упростят работу медиков. По словам заведующего отделением реанимации хирургического корпуса Демидовской больницы Марата Маннапова, раньше для того, чтобы измерить, сколько у пациента в крови циркулирует углекислого газа, приходилось постоянно брать кровь из артерии или из вены. Теперь это будет делать аппарат. Комплектация новых мониторов позволяет наблюдать за показателями искусственной вентиляции легких, видеть электрокардиограмму, пульс и давление.

- Это будет очень помогать в лечении пациентов, их реабилитации, отслеживании ухудшения или улучшения их состояния. Прежнее оборудование или не обладало такими возможностями, или уже вышло из строя. Сейчас, в период ковида, обновление аппаратуры из центра идет, но медленнее, - отметил заведующий отделением реанимации хирургического корпуса Демидовской больницы Марат Маннапов.

В мэрии отметили, что до конца года «Тагилдорстрой» также взял на себя обязательства профинансировать поставку в реанимационное отделение Демидовской больницы принадлежностей для новых аппаратов ИВЛ, транспортировочных мониторов, хирургических отсасывателей, оптику и другие медицинские инструменты. На это предприятие потратит около трех миллионов рублей.