На Урале на базе онкологического диспансера появился центр КТ

Центр будет работать без выходных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле открыли еще один центр компьютерной томографии для пациентов с коронавирусом. Такой приказ выпустило министерство здравоохранения Свердловской области. Он будет работать на базе филиала областного онкологического диспансера.

- Амбулаторный центр компьютерной томографии начал принимать взрослых пациентов с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него. Он будет работать с 17:00 до 20:00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни, - сообщается в приказе министерства.

Главный врач ЦГБ №4 получил указание направить медиков в данный центр, а Демидовская больница совместно с мэрией Нижнего Тагила решит вопрос с доставкой пациентов.